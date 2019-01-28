"Червоні шалики" проти "жовтих жилетів". Близько 10 тисяч французів вийшли на демонстрацію в Парижі напередодні. Вони - не погоджуються з діями "жовтих жилетів", акції непокори які здебільшого закінчувалися погромами.

Демонстранти несли банери з написом "Зупинити насилля" та прапори Франції і Євросоюзу. Скандували "Так - демократії, Ні - революції".

Окрім агресії "жовтих жилетів", громадяни не поділяють їхніх вимог щодо повалення французького уряду. Кажуть: для них поворотною точкою в протестах стало пошкодження минулого місяця однієї з візитівок Парижа - Тріумфальної арки.