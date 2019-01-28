У Парижі вийшли на протест проти "жовтих жилетів" [ Редактировать ]
"Червоні шалики" проти "жовтих жилетів". Близько 10 тисяч французів вийшли на демонстрацію в Парижі напередодні. Вони - не погоджуються з діями "жовтих жилетів", акції непокори які здебільшого закінчувалися погромами.
Демонстранти несли банери з написом "Зупинити насилля" та прапори Франції і Євросоюзу. Скандували "Так - демократії, Ні - революції".
Окрім агресії "жовтих жилетів", громадяни не поділяють їхніх вимог щодо повалення французького уряду. Кажуть: для них поворотною точкою в протестах стало пошкодження минулого місяця однієї з візитівок Парижа - Тріумфальної арки.
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