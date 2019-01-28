Популярный актер решил забрать дочь у бывшей жены [ Редактировать ]
Бракоразводный процесс 75-летнего Роберта Де Ниро и 63-летней Грейс Хайтауэр вступает в новую стадию. На будущей неделе супруги, о расставании которых стало известно в ноябре прошлого года, впервые встретятся в суде, чтобы решить дальнейшую судьбу своей дочери, 7-летней Хелен Грейс.
В браке у Роберта Де Ниро и Грейс Хайтауэр родилось двое детей, появившихся на свет благодаря суррогатным матерям. Их старший сын Эллиот почти достиг совершеннолетия - в марте ему исполнится 21 год - и не нуждается в опеке родителей. Чего не скажешь о его сестре - 7-летней Хелен. С кем останется жить девочка и какое место в ее жизни будут теперь занимать мама и папа, Роберту Де Ниро и Грейс Хайтауэр предстоит решить на судебном заседании, которое состоится на следующей неделе. Инсайдеры уверяют, что для своей дочери 75-летний актер желает лучшего, а потому будет отстаивать право на совместную опеку над Хелен. Что думает на этот счет Грейс Хайтауэр, неизвестно.
Отмечается, что супруги подают на развод уже во второй раз. Первая попытка развестись у Роберта и Грейс была в 1999 году - через 2 года после свадьбы. На тот момент их сыну Эллиоту не было и года. Поспособствовало ли это обстоятельство дальнейшему примирению пары или нет, супруги умалчивают. Но факт остается фактом - они забрали документы, а спустя 5 лет, в 2004 году, повторили супружеские обеты.
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Источник: издание Hello
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