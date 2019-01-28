В одном из баров Одессы на ул. Академика Заболотного мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Между 51-летним одесситом и другими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого мужчина начал стрелять из травматического пистолета. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, из жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала злоумышленника, у него изъято оружие. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что в торговом центре в США произошла стрельба.