Мужчина устроил стрельбу в баре Одессы, есть жертвы [ Редактировать ]
В одном из баров Одессы на ул. Академика Заболотного мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Между 51-летним одесситом и другими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого мужчина начал стрелять из травматического пистолета. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, из жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала злоумышленника, у него изъято оружие. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Ранее мы сообщали, что в торговом центре в США произошла стрельба.
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