Ребенку прокололи глаз карандашом в детском саду (фото) [ Редактировать ]
В Днепре, в детском саду № 372 девочке прокололи глаз карандашом. Ребенок пережил операцию. Об этом рассказал житель Днепра Вадим Мирошник в группе "Освіта Придніпров'я" в Facebook.
По его словам, во время инцидента воспитательница в группе отсутствовала. Она якобы находилась в раздевалке и о случившемся узнала от детей.
При этом, пишет Мирошник, о случившемся ни медработнику, ни администрации садика, ни родителям ребенка не сообщили.
По словам мужчины, когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом.
"Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на Космической.
25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша", - говорится в сообщении.
Затем стало известно, что воспитательница готова написать заявление на увольнение по собственному желанию.
Ранее мы писали о том, что в детском центре во время занятий умер ребенок.
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