В Днепре, в детском саду № 372 девочке прокололи глаз карандашом. Ребенок пережил операцию. Об этом рассказал житель Днепра Вадим Мирошник в группе "Освіта Придніпров'я" в Facebook.

По его словам, во время инцидента воспитательница в группе отсутствовала. Она якобы находилась в раздевалке и о случившемся узнала от детей.

При этом, пишет Мирошник, о случившемся ни медработнику, ни администрации садика, ни родителям ребенка не сообщили.

По словам мужчины, когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом.

"Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на Космической.

25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша", - говорится в сообщении.

Затем стало известно, что воспитательница готова написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее мы писали о том, что в детском центре во время занятий умер ребенок.