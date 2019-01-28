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Неприятным инцидентом завершилась женская гонка с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону. 22-летняя спортсменка Ингрид Тандревольд практически ослепла во время соревнований и вынуждена была покинуть стадион в сопровождении технического персонала.

"На последней стрельбе я не видела ничего. Перед глазами все было белое. Я пыталась сделать все, что могла, но это было просто невозможно.Такое иногда случается, если я очень сильно устаю. В таких случаях я просто слепну. Тогда я старюсь лечь и полежать. Пугает, когда такое происходит.

Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. И потом стало случаться, когда я бежала много гонок подряд. Я остаюсь в сознании, но ничего не вижу", - рассказала Тандревольд.

Отметим, что норвежская спортсменка трижды промахнулась на четвертом огневом рубеже и заняла 26-место. Кроме того, масс-старт в Анхтольце во второй раз в 2019 году обошелся без участия украинок.