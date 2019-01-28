Мужчина расстрелял семью своей возлюбленной [ Редактировать ]
В США полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в штате Луизиана, в результате которой погибли пять человек, сообщает газета USA Today.
Подозреваемым оказался 21-летний Дакота Териот. По данным правоохранительных органов, Териот расстрелял семью своей подруги, затем направился домой и убил своих родителей.
Полиция обнаружила подозреваемого в штате Виргиния. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.
Ранее в Киеве семейная ссора закончилась стрельбой по прохожим.
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