Возле Стамбула горит корабль, есть раненые [ Редактировать ]
В понедельник, 28 января, возле Стамбула на одном из кораблей судостроительного предприятия в Тузле произошел пожар, сообщает Sabah.
Пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле.
Согласно информации руководства региона, в результате пожара ранения получили 8 человек.
В настоящее время пожарным удалось взять огонь под контроль.
Ранее мы писали о том, что появилась официальная причина пожара в Керченском проливе.
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