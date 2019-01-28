В понедельник, 28 января, возле Стамбула на одном из кораблей судостроительного предприятия в Тузле произошел пожар, сообщает Sabah.

Пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле.

Согласно информации руководства региона, в результате пожара ранения получили 8 человек.

В настоящее время пожарным удалось взять огонь под контроль.

Ранее мы писали о том, что появилась официальная причина пожара в Керченском проливе.