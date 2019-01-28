Константин Скопцов заинтересовал опытных инвесторов — спрос на его работы будет расти

Картины художника-графика из Одессы Константина Скопцова пользуются популярностью не только у любителей искусства и коллекционеров, но и у профессиональных инвесторов. Такой интерес вновь проявился на выставке "Путь Символов" в Одессе, которая открылась 7 декабря 2018 года по инициативе продюсера Эльвиры Гавриловой. Две картины из экспозиции были куплены прямо на церемонии открытия, имя покупателя пока не разглашалось. Теперь стало известно, что приобретены еще две работы художника. Картины "Владыка времени" и "Брат Солнце и сестра Луна" украсили кабинет опытного финансиста, главы группы компаний Центр Биржевых Технологий Богдана Троцько. При этом биржевой эксперт не скрывает, что приобрел произведения искусства с целью дальнейшей перепродажи и планирует удвоить вложенные средства.

Картины Константина Скопцова — не только украшение интерьера, но и инструменты инвестирования

"Не считаю себя искусствоведом и не являюсь им — скорее даже наоборот, — рассказал журналистам Богдан Троцько. — Я аналитик, финансист и инвестор, поэтому рассматриваю работы Скопцова как инструменты инвестирования". Финансист подчеркнул: до покупки он тщательно проанализировал арт-рынок и пришел к выводу, что это привлекательное поле для инвестирования. По его словам, удвоение капитала — минимальный результат, который он ожидает от операций с картинами. Такой оптимистический прогноз позволил сделать анализ спроса — важного фактора в сфере инвестиций. "Константин Скопцов пользуется успехом, популярностью в Украине и за ее пределами — уверен, что спрос будет радовать", — отметил глава ЦБТ.

Богдан Троцько надеется перепродать картины Скопцова с 100% прибылью

Гармония и помощь с таймменеджментом — подарок для бизнесмена

Несмотря на то, что Богдан Троцько не позиционирует себя как ценителя современного искусства, он признает, что осваивать новый рынок его побудило эстетическое чувство. "Художник Константин Скопцов пришелся мне по душе, — отмечает финансовый эксперт. — Я пришел на открытие выставки и обнаружил, что эти картины действительно можно рассматривать часами". Для первой покупки Троцько воспользовался советами импрессарио художника, который рассказал об эзотерическом потенциале графики Скопцова. "Картина "Владыка времени" помогает в тайменеджменете — лучший подарок для бизнесмена", — поделился глава ЦБТ. По его словам, вторая картина "Брат Солнце и сестра Луна" учит оборачивать любые вещи себе во благо. "Надеюсь, что она поможет мне обернуть во благо себя саму и вторую картину заодно", — отметил Троцько.

Две картины — только пробный шар. Богдан Троцько намерен сделать состояние на перепродаже произведений искусства.

Пока же картины находятся в его собственности, они будут украшать интерьер и гармонизировать пространство кабинета своего владельца. Этими качествами обладает любой образец философской графики Скопцова — внимательно рассмотреть ее и приобрести можно на персональном сайте художника или вживую — в бизнес-центре "Уолл-стрит" в Одессе.