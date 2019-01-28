Илона Маска высмеяли в сети (фото) [ Редактировать ]
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.
Под опубликованным снимком бизнесмен отметил, что хотел бы провести шоу Meme Review, которое выпускает популярный ютуб-блогер PewDiePie. В ответ блогер в комментарии к посту отреагировал одобрением.
Однако не столько комментарий, сколько снимок предпринимателя привлек пользователей Сети. В итоге интернет начал пестрить курьезными изображениями, пародирующими главу Tesla.
Ранее сообщалось, что Илон Маск облегчит путешествия для украинцев.
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