Институт анализа и прогнозирования, аналитическая группа "Социопрогноз" и Киевский пресс-клуб обнародовали результаты очередного социсследования. Опрос был проведен с 17 по 25 января 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего было опрошено 2004 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Погрешность данных не превышает 2,2%.

По этим данным, в тройку входят "Батькивщина" с рейтингом (20,7%), партия "Слуга народа" с 12,4% и "Оппозиционная платформа - За життя", которую поддерживает 11,8% респондентов.

Далее следуют "Солидарность" Петра Порошенко (11,7%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (10,7%), Радикальная партия Олега Ляшко (8,8%). Ближе других к преодолению 5-процентного барьера подошла "Самопомич" Андрея Садового - 4,4%.

Что касается президентской гонки, то здесь тройку лидеров составили Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Юрий Бойко. Согласно данным социсследования, Тимошенко поддерживает 20,2% респондентов, у Зеленского рейтинг составил 12,6%. Третье место поделили Юрий Бойко и Петр Порошенко - с поддержкой в 11,9%.