В понедельник, 28 января, на Донбассе на так называемом "нулевом" блокпосту в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения. Об этом сообщает сайт благотворительного фонда "Право на защиту".

Смерть наступила примерно в 14:10, когда семья из трех человек направлялась со стороны подконтрольной Украине территории.

Мужчина прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут его родные. Именно в этот момент ему стало плохо. На данный момент причина смерти пенсионера неизвестна.

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