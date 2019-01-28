На Донбассе мужчина умер на блокпосту [ Редактировать ]
В понедельник, 28 января, на Донбассе на так называемом "нулевом" блокпосту в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения. Об этом сообщает сайт благотворительного фонда "Право на защиту".
Смерть наступила примерно в 14:10, когда семья из трех человек направлялась со стороны подконтрольной Украине территории.
Мужчина прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут его родные. Именно в этот момент ему стало плохо. На данный момент причина смерти пенсионера неизвестна.
Ранее мы писали о том, что умерла старейшая женщина Украины.
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