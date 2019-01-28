Від сьогодні в місті Шостка на Сумщині зачинені всі школи. Діти пішли на канікули через грип. Триватимуть вони до кінця тижня. І хоч по області епідпоріг не перевищений - кажуть медики - все ж таки вирішили запровадити карантин. За минулий тиждень на грип захворіли - понад 250 дітей.

Так само карантин оголосили в Чернівцях, Ужгороді, Калуші - Івано-франківської області. Загалом по Україні - від початку епідсезону на грип та ГРВІ занедужало майже три мільйони людей. 25 померли. Епідемічні пороги - перевищені в трьох областях - Житомирській, Одеській та Сумській.

"В деяких містах, ну наприклад, це місто Суми, місто Лебедин, Ромни та Конотоп - це міста обласного підпорядкування від 7-10% до 50-70% перевищений епідпогор, але це теж відповідає сезонному рівню", - говорить Ірина Троцька, головний інфекціоніст Сумської області