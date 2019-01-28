У маневрах взяли участь також кораблі Військово-морських сил та патрульні судна

Ударні літаки Збройних сил України провели навчання над Азовським морем. У маневрах взяли участь також кораблі Військово-морських сил та патрульні судна Державної прикордонної служби.

Бойове завдання екіпажів було навести зброю на водні цілі умовного ворога. Із наказом українські військові впоралися на "відмінно", - звітують у Міноборони.

"Було здійснено перевірка чергових сил авіації щодо авіаційної підтримки дії морського угруповування та авіаційного перекриття. Чергові сили авіації готові до виконання завдань за призначенням. Слава Україні", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.