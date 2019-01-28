Військові літаки провели навчання над Азовським морем [ Редактировать ]
Ударні літаки Збройних сил України провели навчання над Азовським морем. У маневрах взяли участь також кораблі Військово-морських сил та патрульні судна Державної прикордонної служби.
Бойове завдання екіпажів було навести зброю на водні цілі умовного ворога. Із наказом українські військові впоралися на "відмінно", - звітують у Міноборони.
"Було здійснено перевірка чергових сил авіації щодо авіаційної підтримки дії морського угруповування та авіаційного перекриття. Чергові сили авіації готові до виконання завдань за призначенням. Слава Україні", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.
по теме
Україна посилює присутність в Азовському морі - Степан Полторак
Україна посилює присутність в Азовському морі та безпеку морських портів. Про це заявив сьогодні міністр оборони в Харкові, під час візиту на танковий завод
Літаки ЗСУ провели навчання над Азовським морем
Ударні літаки Збройних сил України провели навчання над Азовським морем. У маневрах взяли участь також кораблі Військово-морських сил та патрульні судна Державної прикордонної служби
Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині
Пілоти відпрацьовують польоти на модернізованих вертольотах Мі-8 та Мі-2, які нещодавно поповнили авіапарк армійської авіації
ЗСУ отримають турецькі ударні безпілотники Bayraktar - Петро Порошенко
Новітні дрони можуть бути доозброєні високоточними ракетами для знищення бронетехніки, фортифікаційних споруд, а також морських цілей
Авиакрушение самолета в России: появилось видео катастрофы
В интернете появились кадры момента крушения сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3