Україна закликала Червоний Хрест допомогти із звільненням українських моряків [ Редактировать ]
Активніше долучитися до звільнення моряків Україна закликає Червоний Хрест та комісара з прав людини Ради Європи. Українська сторона досі не має достовірної інформації про стан здоров'я поранених ув'язнених, - наголошує віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
Від родичів відомо, що в руках двох моряків досі залишаються металеві осколки. Український омбудсмен Людмила Денісова готова будь-якої миті виїхати до Росії аби зустрітися із полоненими, але слідчі ФСБ не дають на це дозволу.
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