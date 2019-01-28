Україна посилює присутність в Азовському морі та безпеку морських портів. Про це заявив сьогодні міністр оборони в Харкові, під час візиту на танковий завод. Степан Полторак розповів, що останнім часом Україна поглибила співпрацю із закордонними партнерами.

Приміром, цього місяця Полторак відвідав Туреччину та Ізраїль, де велися переговори щодо постачання нового озброєння, оснащення і техніки. Уже цього року армія отримає 20 нових видів зброї.

"Те, що ми робим все можливе для того, щоб забезпечити нашу присутність в Азовському морі - це правда. Те, що ми робим все можливе для того, щоб забезпечити безпеку портів наших морських - це теж абсолютна правда. І те, що ми працюємо сьогодні для того, щоб перейти на новий рівень розвитку ЗС, перестати ремонтувати старе озброєння і стару техніку, а приступати до виробництва нової - це теж абсолютна правда", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.