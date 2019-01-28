Українські моряки чекають на зустріч із адвокатами [ Редактировать ]
Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини "Матроської тишини" до СІЗО "Лефортово". Інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених. Наразі, доступу до Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки немає.
Слідчі протягом доби пообіцяли підготувати відповідні документи. Але процедура може затягтися через бюрократичну тяганину - зазначив Полозов. Тож адвокати шукатимуть можливості пришвидшити зустріч із підзахисними.
Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі разом з екіпажами. Окупаційні "суди" в Криму заарештували 24 моряків. Згодом бранців перевезли до Москви.
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