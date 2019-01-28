Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини "Матроської тишини" до СІЗО "Лефортово". Інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених. Наразі, доступу до Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки немає.

Слідчі протягом доби пообіцяли підготувати відповідні документи. Але процедура може затягтися через бюрократичну тяганину - зазначив Полозов. Тож адвокати шукатимуть можливості пришвидшити зустріч із підзахисними.

Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі разом з екіпажами. Окупаційні "суди" в Криму заарештували 24 моряків. Згодом бранців перевезли до Москви.