"Чорну пантеру" назвали кращим фільмом року [ Редактировать ]
Гільдія кіноакторів США назвала найкращий фільм 2018. Головну премію за "найкращий акторський склад у художньому фільмі" отримала кінострічка "Чорна Пантера" режисера Райана Куглера.
Окрім цього, блокбастер отримав ще одну нагороду "за кращу каскадерську команду". Найкращою актрисою, за версією гільдії, стала Гленн Клоуз за роль у фільмі "Дружина".
А приз за найкращу чоловічу роль - отримав актор Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі у стрічці "Богемська Рапсодія". 25 церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США традиційно відбулася у Лос-Анджелесі.
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