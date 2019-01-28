Гільдія кіноакторів США назвала найкращий фільм 2018. Головну премію за "найкращий акторський склад у художньому фільмі" отримала кінострічка "Чорна Пантера" режисера Райана Куглера.

Окрім цього, блокбастер отримав ще одну нагороду "за кращу каскадерську команду". Найкращою актрисою, за версією гільдії, стала Гленн Клоуз за роль у фільмі "Дружина".

А приз за найкращу чоловічу роль - отримав актор Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі у стрічці "Богемська Рапсодія". 25 церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США традиційно відбулася у Лос-Анджелесі.