На Житомирщині майстер-колясочник прославився сувенірами [ Редактировать ]
Житель селища Пулини, що на Житомирщині, своїм прикладом доводить - якщо є бажання, обмежені можливості не завада. Попри травму, спортивні здобутки Сергія Лебедя знають в Україні, а його сувеніри - навіть за її межами. Анастасія Старовойт - розкаже більше.
Сергій після закінчення університету мав здобути фах технолога. Натомість після першого курсу - дістав серйозну травму, купаючись із друзями у водоймі.
"Пригнув у воду "щучкою" - як в нас кажуть "щучкою"; і вдарився головою об дно, і зламав шостий шийний хребець. Життя помінялося кардинально", - говорить Сергій Лебедь, виробник сувенірів, спортсмен.
Після травми хлопець активно займався собою, щоб стати на ноги. А згодом вирішив відкрити власну справу. В Сергія була ідея - виготовляти сувеніри, однак на її реалізацію бракувало грошей. Тоді написав бізнес-план і поїхав здобувати грант. І в нього вийшло. Почав втілювати задум на практиці і справа пішла.
"Можу так похвалитися тим, що наші вироби поїхали вже в Америку, поїхали в Німеччину, В Англію, в Лондон - даже там жіночка замовила", - говорить Сергій Лебедь, виробник сувенірів, спортсмен.
Крім власної справи, Сергій навчає інформатики діток з інвалідністю. А ще він успішний спортсмен. Здобув призові місця в змаганнях із тенісу, армреслінгу, а нещодавно освоїв гру бочча з переліку параолімпійських видів спорту.
"Якось по бочча я завжди займав або друге місце, або третє, а іменно в 2019 році вже осьо буквально чотири дня назад ми були в Житомирі на змаганнях. Це такі якби міжнародні змагання, перший раз я зайняв перше місце і дуже горжуся", - говорить Сергій Лебедь, виробник сувенірів, спортсмен.
Справу Сергія підтримує вся родина, але ідеї придумують і втілюють переважно разом із дружиною. Знайомство в інтернеті поєднало їхні життя.
"Приїхала, перше побачення було, потім зрозуміла, що хочу приїхати ще раз, і ще раз і ще раз і таким чином ми залишилися разом і ось вже 6 років разом. Я не знала, що людина на інвалідному візку може робити стільки багато справ, як робить Сєрьожа. Я намагаюся брати з нього приклад", - говорить Таміла Лебедь, дружина Сергія.
У планах сім'ї працювати і розширювати масштаби. Кажуть: єдине, чого бракує, це часу і коштів на реалізацію всіх ідей.
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