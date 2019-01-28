Рекорд із продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Наразі дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч "зелених" машин - на 10 відсотків більше, ніж у 2017. Цьому неабияк сприяє урядова політика.

Електромобілі в Норвегії не оподатковуються, відтак вони дешевші за аналогічне авто на бензині або дизелі. Крім того, у багатьох населених пунктах для еко-автівок пропонують безкоштовне паркування, а подекуди і безкоштовну підзарядку та право користуватися смугами для громадського транспорту.