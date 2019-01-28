Норвежці збільшили попит на еко-автомобілі [ Редактировать ]
Рекорд із продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Наразі дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч "зелених" машин - на 10 відсотків більше, ніж у 2017. Цьому неабияк сприяє урядова політика.
Електромобілі в Норвегії не оподатковуються, відтак вони дешевші за аналогічне авто на бензині або дизелі. Крім того, у багатьох населених пунктах для еко-автівок пропонують безкоштовне паркування, а подекуди і безкоштовну підзарядку та право користуватися смугами для громадського транспорту.
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Норвегія встановила рекорд продажу екологічних авто
Рекорд із продажу екологічних авто встановили в Норвегії. наразі дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч "зелених" машин - на 10 відсотків більше, ніж у 2017. Цьому неабияк сприяє урядова політика
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