Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку?

Уперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапими, в яких переломи, опіки чи отруєння - має свої особливості. Які - Ольга Клюєва розповість.

Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку? Інструктор на муляжі собаки демонструє техніку штучного дихання.

"В подальшому ми повинні провентилювати легені, легені вентилюються через ніздрі у тварин у собак, враховуючи їхню анатомію, тому шо собака ртом не дихає, собака завжди дихає тільки носом".

Усе майже так, як і з людьми, щоправда, братів наших менших треба ретельно продезинфікувати і зафіксувати. У критичному стані навіть найдобріші тварини можуть бути небезпечними для рятівника.

"Треба знати алгоритм дій, в першу чергу безпечний для себе і в принципі по фізіології вже дуже схоже на людину".

Олександра рік прослужила медичним інструктором у зоні бойових дій на Донбасі. Зараз дівчина опановує нові навички порятунку тварин.

"Я стикнулась з тим, що я маю навички надання першої домедичної допомоги в зоні АТО, тобто з людьми я працювала, а з собакам мені було складно. Найважче це те що ти не можеш пояснити, що тобі буде зараз боляче і я тоді зроблю все класно щоб ти вижив, зрозуміло, шо цього не можна отримати", - говорить Олександра Зелена, інструктор.

Більшість чотирилапих, які травмуються та гинуть в Україні - це жертви наїзду автомобілів або отруєння догхантерами, тому окрему увагу на тренінгах присвятили протиотрутним заходам.

"Це отруєння, які проводять зазвичай догхантери, цивільне населення не знає що з цим боротися насправді проблема досить бічова. Просто маніпуляція, ми можем знати, які протиотрути ввести як розрахувати на тваринку і будь-ласка рятуєм і веземо в клініку", - говорить Ілля Єгельський, інструктор.

Тренінги українські волонтери запозичили в американських кінологів. У Європі та США майбутні власники проходять їх ще перш ніж придбати домашнього улюбленця. В Україні культура допомоги тваринам тільки починає розвиватися. Після столиці такі тренінги обіцяють провести в усіх обласних центрах.