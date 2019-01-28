Криза у Венесуелі: Хуан Гуайдо закликав до масштабних протестів [ Редактировать ]
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до загальнонаціональних протестів уже цієї середи. Нового лідера країни офіційно визнали ще Ізраїль та Австралія. Відтак вже 21 країна у світі підтримує венесуельську опозицію.
Іще сім європейських держав погрожують визнати Гуайдо очільником, якщо Мадуро не оголосить нові вибори протягом тижня. Тим часом Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор мав на меті показати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні.
Він особисто проїхав на бронетранспортері, а потому - спостерігав за демонстрацією військової техніки - більшість якої подарували росіяни.
Однак на цих кадрах видно, що участь у навчаннях взяли лише кілька сотень армійців. Нагадаю, раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік.
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