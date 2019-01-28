Будинок актора відправили на реставрацію [ Редактировать ]
Столичний Будинок актора закривають на реставрацію. А творчі колективи - виселяють. Ця будівля - культова споруда караїмів, так звана Кенаса багато років була творчим майданчиком для акторів, поетів та музикантів. Співробітники переконані під шум реставрації - будинок в них відберуть, тож вирішили відстоювати свою святиню.
"Приміщення знаходиться в прекрасному стані можете зняти щоб всі побачили, але кажуть що воно непридатне для використання".
Одна з перлин історичного Києва - караїмська кенаса, спроектована видатним архітектором Городецьким, як зовні, так і всередині справді виглядає неушкодженою. Жодних слідів руйнації. Орендатори кажуть - підтримують історичну пам'ятку в належному стані, регулярно проводять ремонтні роботи. Кенаса є культовою спорудою караїмів - невеличкого тюркського народу, що мешкає переважно в Криму. Співробітники Будинку актора запевняють, що караїмська громада ніколи не мала претензій до орендаторів, а навіть навпаки - віддячувала за збереження пам'ятки.
"Караімська громада вона все це цінує і вона дуже завдячує за таке наше ставлення до цього. А тепер вони перебувають в розпачі, тому що реставрація будівлі проходить за їхніми спинами. З ними не те що не погодили, а взагалі не поінформували про те що щось збираються робити з їх святинею, вони ображені", - говорить Вікторія Москаленко, директор Будинку актора.
За рік у тут відбувається близько сотні культурних заходів. Невеличкі творчі колективи, молодіжні театральні лабораторії, які не мали змоги вийти на велику сцену, представляли свою творчість глядачам саме тут, у камерному залі Будинку актора.
"В любій країні в столиці є будинок актора, будинок художника, а тут ситуація дивна не підписують з акторами договір фактично анулюють його не спитавши людей не порадившись с суспільством", - говорить Микола Булат, актор.
Зі своїми вимогами співробітники Будинку актора прийшли сьогодні на пікет до столичної адміністрації. Втім, гарантій, що оренду буде продовжено, так і не отримали. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський переконує, що реставрація не зіпсує історичної пам'ятки, жодних торгових центрів чи офісів у будинку не буде. А питання, хто надалі орендуватиме перлину історичного Києва - вирішуватимуть уже після реставраційних робіт.
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