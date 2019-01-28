В понедельник, 28 января, в Турции на пожаре одного из кораблей на верфи недалеко от Стамбула погибли два человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Стамбула в Twitter.

"В результате пожара на верфи Тузла погибли два человека, 11 наших граждан получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

Указано, что пожар на данный момент локализован, а все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле