МВС пропонуює ув'язнювати до двох років за вкидання бюлетені

За підкуп та фальсифікації за ґрати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав народних депутатів терміново посилити відповідальність за порушення на виборах та ухвалити поданий його відомством законопроект.

Зокрема, МВС пропонуює ув'язнювати до двох років за вкидання бюлетенів, до шести років за підкуп виборця грошима чи продуктами.

Аваков запропонував усім підрозділам активно співпрацювати з громадськими організаціями та оперативно фіксувати порушення. Одним із таких способів масового фальшування може стати голосування "за родича", вважає міністр.

"Людина, яка видала бюлетень родичу чи комусь знайомому, підтримуючи іншого кандидата, а ми будемо мати з прикордонної служби довідку, що ця людина прибувала за рубіжом, а навпроти її фамілії є підроблений розпис і виданий бюлетень - це уголовна справа, яка доводиться за 3 секунди - це тюрма відразу", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.