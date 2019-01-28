Юлія Тимошенко стала офіційним учасником передвиборної кампанії. Сьогодні вона отримала у ЦВК посвідчення кандидата в президенти. За словами політика, програма її штабу "Новий курс", дозволить підняти рівень життя в Україні. Головними завданнями для себе Тимошенко вважає руйнацію олігархічної системи та розвиток важкої промисловості.

"Новий економічний курс дасть можливість розвиватися фермерським господарствам, дасть можливість зробити повну модернізацію української промисловості і вступити Україні як повноправному учаснику в мейнстрім четвертої промислової революції. Ще одна складова НЕК - це доктрина, яка дозволить людям відчути на своїй землі впевненість, а не їхати закордон мільйонами і не шукати щастя в інших країнах", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, голова ВО "Батьківщина".