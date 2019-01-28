Дах руйнується, стіни тріщать, перший поверх не сьогодні-завтра провалиться. У таких умовах уже більше 10 років живуть люди у Миколаєві. Тиждень тому в будинку зникло й опалення.

Чи переживе дім зиму? Ремонтники не дають гарантій. На місці побувала Марина Михайловська.

Ремонт квартирі Ігоря давно не допомагає. Останнім часом шматки штукатурки падають просто на голову. Цей пінопласт над ліжком, ніби карниз, хоч трохи захищає. Підлога вже давно просіла. Стіни покосились. А більше тижня тому зникло й опалення. Користуватися обігрівачем теж не можна - проводка застара. І така проблема майже в усіх квартирах.

"Там будет замыкание внутри и все выгорит. Говорят вырвет. Что я враг соседям?", - говорить Ігор Панфилов, мешканець аварійного будинку.

Цей будинок один із найстаріших у Миколаєві. 4 флігелі на 80 квартир. Йому більше, ніж 100 років. Та за цей час, кажуть мешканці, жодного разу капітальний ремонт тут не робили. Нині ж стан будівлі настільки критичний, що комунальники навіть бояться заходити у підвал. От і цього разу ремонтують теплотрасу, ризикуючи життям.

"Вот подпорки стоят. Это весь пол стоит на таких подпорках. Это дом "избушка на курьих ножках". Проблема еще в том, что он под своим весом садится. Я переживаю, чтоб оно не ушло, и чтобы жители первого этажа не упали сюда в подвал", - говорить Руслан Запорожан, начальник ЖЕК.

Син Світлани постійно хворіє - через надмірну вологість та холоднечу у квартирі. Жінка показує численні листи. До міської та обласної влади, навіть до Адміністрації президента - куди тільки не зверталися мешканці будинку. І цього тижня стан одного флігеля нарешті визнали аварійним.

"У меня лично нет такой возможности переехать или где-то перебыть зиму. Я только на помощь города надеюсь. Я одинокая мама, у меня нет ни дачи, ни родственников. Ну некуда нам деться сейчас", - говорить Світлана Кобріна, мешканка аварійного будинку.

"Возникла необходимость признать его аварийным, чтобы у квартирного отдела был документ, который позвляет им людей отселять", - говорить Юрій Степанець, заступник міського голови Миколаєва.

У міськвиконкомі остаточне рішення щодо будинку ще не ухвалили. Капітальний ремонт, за експертним висновком, надто дорогий, а зведення нового на місці флігеля - не найближча перспектива.