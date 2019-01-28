Ситуацію навколо одеського санаторію "Лермонтовський" сьогодні розбирали на засіданні комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Нагадаю, минулої п'ятниці керівництво закладу заявило про силове захоплення оздоровниці - звинувативши в цьому Міноборони. Що вирішили парламентарії - далі у матеріалі.

П'ятниця, п'ята ранку. "Лермонтовський" заблокований військовими та поліцією. До закладу не можуть потрапити ані пацієнти, ані співробітники. Директор санаторію намагається з'ясувати, що відбувається. Але його та інших просто викидають на вулицю.

"Ворвались люди, вооруженные автоматами в большом количестве и волоком, избивая сотрудников, избивая моих коллег они их выволакивают, выпихивают, вышвыривают Никого не пустили забрать ни личные вещи - ничего", - говорить Олена Гошуренко, співробітник ДП "клінічний санаторій "Лермонтовський".

Свої дії військові пояснюють - мовляв існує наказ про те, що Міністерство юстиції має передати санаторій Міноборони. Але директор закладу стверджує: це незаконно, тому що заклад не належить Мінюсту. Наразі він є підрозділом "Укрпрофоздоровниці". І за право залишитись у її підпорядкуванні - судиться з Мінюстом вже п'ятий рік.

"Они пришли с решением суда от две тысячи пятнадцатого года Министерство обороны в этом документе отсутствует. Более того, за четыре дня до этого Министерство обороны обратилось в суд с просьбой заменить сторону исполнительного производства, и в Приморском суде им было отказано", - говорить Дмитро Антіпов, директор ДП "клінічний санаторій "Лермонтовський".

Сьогодні конфлікт розглядали у Києві на екстреному засіданні комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Представник Міноборони наполягав на законності дій свого відомства. Мовляв - відтепер "Лермонтовський"є військовим містечком.

"На базі цього майна створиться зараз центр медичної реабілітації в среду, в двенадцать часов будет собрание персонала з приводу приймання на роботу цього персоналу", - говорить Ілля Лубашев, в. о. начальника Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

Нардепи ж Сумніваються в правомірності дій військових. Тому ініціювали, зокрема, створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка б розібралася в усьому.

"Сегодня мы инициировали постановление парламента с требованием к правительству Срочно разобраться, ввести всю ситуацию в законные русло и будем требовать во вторник рассмотрения этого вопроса в парламенте", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна Платформа - За життя".

Одесити ж кажуть - справжньою метою всіх цих подій є не турбота про військових, а банальне захоплення земельної ділянки з подальшою забудовою. Так сталося з багатьма медичними закладами в Одесі. В тому числі - військовими.

"Когда Министерство обороны под рассказами об оздоровлении воинов АТО захватывает мирный санаторий, то они бы посмотрели, что происходит с их имуществом, другим имуществом, которое находится на территории города Одессы и области, как оно безжалостно застраивается коммерческими зданиями, а вместе с этим военнослужащие вооруженных сил Украины получают мизернейшее количество квартир - и это абсолютная правда", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Наступне засідання робочої групи - вже у розширеному складі - нардепи проведуть наступного вівторка. Тоді ж стане відомо про перші результати розслідування.

"Я в максимально стислі терміни виїжджаю в Одесу і ми там створимо штаб опору захоплення "Лермонтовського". Я звертаюсь до всіх одеситів - у вас, і у нас з вами не "Лермонтовський" забрали, нам плюнули в душу і в обличчя. Ми повинні дати здачі", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Поки ж санаторій не працює. Пацієнтів, які проходили тут лікування, військові попросили Залишити територію.