В Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже три мільйони людей

Хворих на грип в Україні щодня більше. Епідпоріг уже перевищено у Житомирській, Сумській, Одеській областях. Хворіють здебільшого діти. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти.

На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в тринадцятьох шкілах. Найбільше у Калуші. Із дванадцяти начальних закладів працюють лише два. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із гриппом та ГРВІ тут злягли - більше двохсот дітей.

"В четвер мали би приступити до навчання. Щойно я проводив нараду засідання класних керівників, де дав розпорядження щоб вони на середу мали інформацію - скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих можливо прийдеться і продовжити", - говорить Михайло Коротич, директор школи №3 міста Калуш.

В управлінні освіти кажуть - епідеміологічний поріг у двадцять відсотків захворілих, сьогодні перейшли абсолютно всі школи в місті. Хворіють в основному діти початкових класів.

"Рівень щеплення дітей дійсно був дуже низький. Щоб перервати цей ланцюг захворюваності ми робимо те що ми можемо. Ми призупиняємо навчання", - говорить Ірина Люклян, начальник управління освіти Калуської міської ради.

Більшість хворих не звертаються до медиків, лікуються вдома. Нині в районній інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калуському районі захворіло майже півтори тисячі людей.

"Говорити зараз про епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію мова зараз не йде", - говорить Уляна Козак, лікар-інфекціоніст Калуської районної лікарні.

Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи. Та лише за останній тиждень - захворіли майже вісім тисяч людей. Більшість - діти.

Кашель, нежить та висока температура вірус почав масово "косити" школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих учнів молодших та середніх класів. На антибіотиках -з четверга і 10-річний Павло. Хлопчику стало зле після уроків - біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів.

"Дуже багато дітей захворіло - ми були дев'яті. Ми вже захворіли - були дев'яті".

Лише сьогодні на уроки не з'явилися 13% дітей. Тож, аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста від завтра закривають. А от медики вкотре закликають вакцинуватися.

"Вакцина проти грипу зараз є в наявності в аптечній мережі. І тому групи ризику можуть провести щеплення для того, щоби убезпечити від ускладнень", - говорить Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького обласного лабораторного центру.

Вирує грип і на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні - вже немає вільних палат.

"Ми швидкими тестами виявили понад 13 дітей у яких грип типу А. Вірусні інфекції з неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморитами, обструктивними бронхітами", - говорить Ігор Рошко, головний лікар Ужгородської дитячої лікарні.

Відсьогодні у школах Ужгорода та району - розпочався карантин, який попередньо - триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах. Медики кажуть, показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг майже на 2 %.

"На минулому тижні в заклади охорони здоров'я Закарпатської області звернулося 5446 осіб з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. відсоток госпіталізації на минулому тижні трошки підвищився", - говорить Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.

Загалом, в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже три мільйони людей. 25 - померли.