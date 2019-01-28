Найти кольцо - хорошая примета, она сулит благополучие и удачу, пишет Сharybary.

Найти золотое кольцо

Золото с древних времен считается символом власти, достатка и удачной жизни.

Одинокие обнаружили - поверье сулит скорую встречу с возлюбленным и заключение брака.

Свадебный аксессуар расценивается как предвестник счастья, понимания, верности в грядущей семейной жизни.

Для женатого мужчины найти обручальное золотое кольцо - богатство, карьерный рост и прочие материальные блага.

Замужней даме - предзнаменование скорого пополнения семьи.

Найти серебряное кольцо

Не спешите избавляться от украшения, если найденное колечко серебряное. Оно привлечет в дом удачу и поможет исцелить болезни: мигрень, простуды, проблемы желудка. Данный металл наделен свойством обезвреживать, направлять во благо негативную энергию.

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