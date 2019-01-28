Іран погрожує Ізраїлю знищенням, якщо той продовжить удари по Сирії. Таку заяву зробили у Тегерані. Та Ізраїль це, схоже, не лякає. У Тель-Авіві свої дії називають цілком адекватними. Як розвивається конфлікт і чи врятує Сирію російська система ППО - розкаже Антон Готліб.

Хермон знову відкритий для відвідувачів. Ймовірно, це єдиний в світі гірськолижний курорт, прикритий системою протиракетної оборони. Саме вона напередодні збила ракету, запущену із Сирії.

Це була не зенітна ракета, які періодично залітають до повітряного простору Ізраїлю, що називається, випадково. За даними ізраїльської розвідки це була оперативно-тактична ракета, запущена з території Сирії іранськими військовими. Реакція Ізраїлю була жорсткою, але очікуваною. Хвиля за хвилею бойові літаки всю наступну ніч атакували цілі на території Сирії. У цій події є і дещо незвичне - вище керівництво держави особисто підтвердило факт атаки.

"Ці удари - пряма і рішуча відповідь на ракетний запуск, здійснений іранськими силами з території Сирії. Це прямий доказ зростаючого іранського впливу в Сирії, і ми не бажаємо з цим миритися. У світі всі прекрасно розуміють, яку небезпеку може нести іранський вплив в регіоні з урахуванням його зростаючих військових можливостей і розвитку ракетної програми", - говорить Реувен Рівлін, президент Ізраїлю.

Після заяви Трампа про виведення американських військ з Сирії експерти відзначають зростаючу активність Ірану в цій країні. Для Єрусалиму це смертельно небезпечно. З боку Тегерана потоком йдуть грізні заяви про наміри знищити Ізраїль. У буквальному сенсі.

"Вот например недавно, буквально неделю назад, верховный главнокомандующий корпуса стражей исламской революции генерал Джафари заявил, что мы только ждем момента, чтобы в отношении Израиля реализовать ракетную атаку. И это будет такая атака, что вам не поздоровится", - говорить Володимир Месамед, фахівець з вивчення Ірану Єрусалимського університету.

Сирійська ППО знову намагалася відбити наліт, але безуспішно, хоча російські ЗМІ і повідомляли про численні збиті ізраїльські ракети. За даними опозиційних медіа в Сирії, поставлені Москвою комплекси С-300 досі не введені в дію. Російське Міноборони вже заявляло, що кадри для управління комплексами будуть навчені до кінця минулого року і що С-300 встали на бойове чергування. Але в дійсності, за повідомленнями деяких джерел, більша частина сирійських військових не змогла завершити навчання, техніка була занадто складною. Грізну зброю виявилося просто немає кому обслуговувати. Іранські військові в Сирії залишилися без повітряного захисту.

Якщо донедавна Іран і Ізраїль лише обмінювалися погрозами і заявами, то зараз ситуація кардинально змінилася. По суті, вперше за 40 років іранські і ізраїльські сили перебувають у безпосередньому контакті. Тривають реальні бойові дії. Фактично, сторони перебувають в стані війни, яка поки ведеться тільки в сирійському небі.