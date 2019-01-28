У центрі Праги з'явилася скеля з льоду [ Редактировать ]
Які екологічні рекорди побили в Австралії й Норвегії? Який потяг не боїться землетрусів? Та звідки взялася крижана стіна посеред Праги? Про це та інше - в нашому огляді.
Аномальна спека в Австралії б'є температурні рекорди. У місті Аделаїда стовпчики термометрів сягнули плюс 47. У кількох містах людям довелося покинути власні домівки через загрозу виникнення пожеж. Страждають від спеки й тварини у місцевих зоопарках. Співробітники годують їх замороженими фруктами.
А басейни - наповнюють холодною водою, щоб уникнути теплового удару. Міцева влада тим часом просить людей довго не перебувати на сонці та завжди мати із собою воду.
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Рекорд із продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Наразі дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч "зелених" машин на 10 відсотків більше, ніж у 2017. Це результати політики норвезького уряду. Електромобілі в Норвегії не оподатковують, відтак вони дешевші за аналогічне авто на бензині або дизельному паливі.
Крім того, у багатьох населених пунктах для еко-автівок пропонують безкоштовне паркування, а подекуди і безкоштовну підзарядку та право користуватися смугами для громадського транспорту.
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Поїзд, який витримує землетруси - запустять у Японії. Нова модель швидкісних експресів "Сінкансен" оснащена літій-іонними батареями, і може продовжувати рух, якщо електропровідні дроти над нею - обірвані.
Таку систему використовують уперше. Окрім того, корпус потяга побудований таким чином, що знижує опір повітря. Новий транспорт тестують уже рік. І планують запустити напередодні Літньої Олімпіади у Токіо 2020-го.
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Велика льодяна скеля посеред Праги. Місцеві скелелази-любителі перетворили 25-метрову кам'яну стіну у центрі міста - на природній скеледром. Вони обливали скелю водою, поки на ній не утворилися величезні брили льоду.
А за них - уже можна чіплятися обладанням для альпінізму. Таку розвагу кілька друзів із Праги влаштовують щороку. Власноруч зробленою скелею може піднятися будь-хто із місцевих. Вона стоятиме не менше двох тижнів.
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