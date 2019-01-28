Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, мэр отложил рабочий визит в Осло.

Ранее мы писали о том, что Кличко решил участвовать в выборах.