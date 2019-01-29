Подробный календарь стрижек на февраль 2019 года составлен на алгоритме лунного календаря с учетом особенностей влияния Луны на рост волос.

1, 2 и 3 февраля: первые три дня убывающая Луна находится в созвездии Козерога. Слабая позиция ночного светила влияет на настроение, и стрижка волос может вызвать противоречивые чувства.

В эти дни лучше не планировать похода к стилисту и заняться укреплением локонов с помощью домашних масок.



4 февраля: Луна переходит в созвездие Водолея; этот день будет нейтральным. Это значит, что стрижка будет уместной, однако после посещения парикмахера локоны стоит укрепить с помощью отваров трав.

Ежедневное ополаскивание в зимний месяц вернет локонам силу и блеск и защитит от резких перепадов температуры.



5 февраля: Новолуние в Водолее - отличное время для обновления прически. Стрижка волос поможет восстановить энергетику и избавиться от грустных мыслей. Подравнивание кончиков волос убережет их от сечения, а тем, кто решится на смелую прическу, повезет на личном фронте.



6, 7 и 8 февраля: три дня растущая Луна проведет в созвездии Рыб; это время подходит для стрижки волос. Новая прическа не продержится долго из-за влияния растущего светила, однако после подравнивания локоны засияют. Тем, кто хочет справиться с непослушными волосами, стоит обратить внимание на процедуру ламинирования.

9, 10 февраля: два дня Луна проведет в созвездии Овна, и в эти дни можно без опаски довериться рукам профессионала. Стрижка поможет сохранить ясность ума и избежать влияния манипуляторов.

Тем, кто хочет стать ярче, стоит прибегнуть к стрижке именно в эти дни, под влиянием огненного созвездия.



11, 12 и 13 февраля: сильная позиция Луны и ее пребывание в Тельце - отличное время для стрижки. В любой из трех дней можно менять прическу, выбирать новый образ и не бояться экспериментов.



14, 15 февраля: Луна вновь занимает нейтральную позицию, переходя в созвездие Близнецов. Стрижка в эти дни сделает волосы более легкими, поэтому подстригаться лучше тем, кто обладает тяжелыми локонами. Волосы более легкой структуры могут начать пушиться.

16, 17 февраля: Луна в Раке 16 числа благоприятно влияет на пространство, и стрижка в этот день поможет вернуть уверенность в себе. 17 февраля из-за квадратуры с Ураном ночное светило потеряет часть сил, поэтому стрижка может вызвать противоречивые эмоции.

В эти сутки лучше заняться уходом за волосами с помощью проверенных народных средств.



18 февраля: Луна перемещается в созвездие Льва, и эти сутки будут неудачными для стрижки. Ночное светило в слабой позиции, поэтому после посещения парикмахерской волосы будут выглядеть тусклыми.



19 февраля: в день Полнолуния во Льве волосы лучше не стричь. В эти сутки стоит обратить внимание на ухаживающие процедуры и заняться восстановлением иммунитета.

Смена рациона питания и добавление витаминных комплексов поможет волосам вернуть блеск и силу.



20, 21 февраля: Луна в Деве - нейтральное время для стрижки. После похода к стилисту локоны станут послушными, но расти будут дольше. Тем, кто не стремится отрастить длинные волосы, можно оставлять любую длину.



22, 23 февраля: Луна продолжает убывать, переходя в Знак Весов. Эти дни будут также нейтральными, однако 23 февраля ночное светило в оппозиции с Ураном способно доставить проблемы. Волосы после стрижки станут непослушными, могут виться и накапливать статическое электричество.

24, 25 февраля: под влиянием Скорпиона стрижку лучше всего делать тем, кому не хватает энергии и хорошего настроения. Грамотно подобранная прическа вернет бодрость духа и станет синонимом успеха.



26, 27 февраля: Луна в Стрельце убывает, и эти дни подходят для смены прически. Стрижка волос пройдет успешно, если доверить свои локоны знакомому профессионалу.

Стричь волосы дома чревато проблемами со здоровьем, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от этой идеи.



28 февраля: последний день самого короткого месяца в году Луна проведет в Козероге. Ее слабая позиция и аспект с Ураном наделяют пространство противоречивой энергетикой, поэтому смена прически нежелательна. После стрижки может появиться перхоть.

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