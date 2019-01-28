Настя Каменских похвасталась формами в бикини (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских шокировала поклонников новым откровенными снимком. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке она позирует в белом боди, который подчеркивает ее фигуру.
"Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать. Я уверена, что одежда играет в этом очень важную роль. Ведь каждая девушка хочет чувствовать себя уверенно, даже занимаясь в зале! А когда ты точно знаешь, что выглядишь на все 100, все барьеры и преграды уходят на второй план", - подписала снимок певица.
Поклонники активно комментируют фото:
"Очень красиво", "Просто загляденье", "Богиня", "Попа, как у Ким".
Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! 🤸🏻♂И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать 💪🏼 Я уверена, что одежда играет в этом очень важную роль. Ведь каждая девушка хочет чувствовать себя уверенно, даже занимаясь в зале! А когда ты точно знаешь, что выглядишь на все 💯, все барьеры и преграды уходят на второй план! Поэтому я и решила создать бренд @nksport_for_you, где вы можете найти спортивную одежду на каждый день и для занятий спортом, чтобы всегда чувствовать себя уверенно! Сегодня до конца дня на kasta.ua скидки 🔥🔥 И у вас есть отличная возможность начать свое преображение с покупки стильной и удобной одежды в зал или на каждый день👌🏽 Ссылка на акцию в описании профиля 🔝😘
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
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