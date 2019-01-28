Украинская певица Настя Каменских шокировала поклонников новым откровенными снимком. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке она позирует в белом боди, который подчеркивает ее фигуру.

"Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать. Я уверена, что одежда играет в этом очень важную роль. Ведь каждая девушка хочет чувствовать себя уверенно, даже занимаясь в зале! А когда ты точно знаешь, что выглядишь на все 100, все барьеры и преграды уходят на второй план", - подписала снимок певица.

Поклонники активно комментируют фото:

"Очень красиво", "Просто загляденье", "Богиня", "Попа, как у Ким".

Ранее Настя Каменских шокировала открытым декольте.