Курс валют в Украине на 29 января [ Редактировать ]
Фото: pixabay
Национальный банк Украины на вторник, 29 января 2019 года, укрепил курс гривны на 2 копейки - до 27,79 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2779 гривен;
- 100 евро - 3173 гривны.
Также в НБУ дали прогноз гривны на 2019 год.
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