Национальный банк Украины на вторник, 29 января 2019 года, укрепил курс гривны на 2 копейки - до 27,79 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2779 гривен;

100 евро - 3173 гривны.

Также в НБУ дали прогноз гривны на 2019 год.