Во временно оккупированном Россией Крыму в районе Керчи может резко ухудшиться экологическая ситуация.

Об этом сообщил военный и политический журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

К риску обострения экоситуации привела разборка подконтрольными Москве коммерческими строительными предприятиями хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Созданные на месте крымских озер Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилище отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперсных частиц.

"Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы", - говорится в публикации.

В настоящее время накопленные запасы сыпучих отходов используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка.

Это может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Черного моря.

Также сообщалось, что Черное море на грани экологической катастрофы.