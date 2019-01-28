В Киеве серьезное ДТП "парализовало" Набережное шоссе (видео) [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 28 января, в Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП. В результате которого образовалась многокилометровая "пробка". Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
По предварительным данным, самосвал, двигаясь по набережной в сторону Подола, на ходу пробил отбойник и вылетел на встречную полосу. После чего под него "залетел" Nissan Qashqai.
О пострадавших и жертвах пока ничего не известно.
Ранее мы писали о том, что два грузовика устроили жесткое ДТП в Киеве.
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