Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, омбудсмену в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову в связи с необходимостью надлежащего лечения трех раненных украинских военнопленных моряков.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Украинские раненные моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - заявила Денисова.

Согласно принятой резолюцией ПАСЕ от 24 января текущего года, Россию призвали соблюдать нормы Женевской конвенции.

"Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации, она должна передать раненных украинских моряков третьей нейтральной стране", - добавила Денисова.

По словам отца пленного украинца, морякам страна-агрессор не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания.