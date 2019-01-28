Захват моряков в Крыму: Денисова обеспокоена здоровьем украинцев [ Редактировать ]
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, омбудсмену в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову в связи с необходимостью надлежащего лечения трех раненных украинских военнопленных моряков.
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Украинские раненные моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - заявила Денисова.
Согласно принятой резолюцией ПАСЕ от 24 января текущего года, Россию призвали соблюдать нормы Женевской конвенции.
"Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации, она должна передать раненных украинских моряков третьей нейтральной стране", - добавила Денисова.
По словам отца пленного украинца, морякам страна-агрессор не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания.
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