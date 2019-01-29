Мама погибшей в Житомирской области студентки, которая замерзла на смерть в лесу, шокировала подробностями трагедии.

Об этом сообщает ВВС.

"Замерзла в яме стоя, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки - может, хотела дотянуться до сосны, которая росла рядом", - рассказала мать студентки Наталья.

Как утверждает женщина, доставать тело ребенка пошел отец.

"Отец ее изо льда руками вырубал. Достали только в одном ботинке, другой намертво застрял во льду", - подчеркнула она.

Еще более леденящие душу подробности сообщила родная тетя погибшей студентки.

"Когда мы ее хоронили, она даже не размерзлась. Была как ледышка", - отметила она.

Напомним, что 8 января Ирину высадили на мороз в Житомирской области. Сестра погибшей, Наталья, рассказала, что ей известно о происшествии.

Что именно произошло в маршрутке, сестра покойной описать не смогла. Ей известно об этом лишь со слов местных жителей.

"Говорят, начался конфликт с водителем. Ире сказали платить за проезд, она принялась искать деньги, но не нашла. Тогда водитель и кондуктор ее высадили прямо на трассе. От того места до села Перга оставалось около километра. Ира пошла домой, но очевидно свернула не туда и заблудилась в лесу", - рассказала девушка.