Пять полицейских в Хьюстоне (штат Техас, США) получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки. Об этом сообщает в Twitter полицейское управления города.

После перестрелки все пятеро правоохранителей госпитализированы.

To recap: 4 undercover HPD Narcotics officers were shot. 2 suspects are deceased. No other information is being released until the next media briefing with Police Chief @ArtAcevedo at 10 am tomorrow (Tue) outside Memorial Hermann Hospital. #hounews