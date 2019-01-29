Пять полицейских получили ранения в ходе перестрелки [ Редактировать ]
Пять полицейских в Хьюстоне (штат Техас, США) получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки. Об этом сообщает в Twitter полицейское управления города.
После перестрелки все пятеро правоохранителей госпитализированы.
To recap: 4 undercover HPD Narcotics officers were shot. 2 suspects are deceased. No other information is being released until the next media briefing with Police Chief @ArtAcevedo at 10 am tomorrow (Tue) outside Memorial Hermann Hospital. #hounews— Houston Police (@houstonpolice) 29 января 2019 г.
Перестрелка началась, когда полицейские прибыли в восточную часть города для исполнения ордера. Двое подозреваемых были убиты.
Ранее мы сообщали, что в торговом центре в США произошла стрельба.
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