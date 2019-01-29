В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек, сообщает "Корреспондент".



В регионе объявили трехдневный траур. Ранее власти сообщали о 58 погибших.



Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.

Ранее на Кубу обрушился мощный торнадо.