В Бразилии прорвало дамбу, есть погибшие (фото) [ Редактировать ]
Фото: EPA/UPG
В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек, сообщает "Корреспондент".
В регионе объявили трехдневный траур. Ранее власти сообщали о 58 погибших.
Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.
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