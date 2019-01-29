Мей дасть парламенту другий шанс на угоду щодо Brexit [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей надасть парламенту ще одну можливість схвалити угоду про розлучення з Євросоюзом.
Сьогодні депутати обговорять внесення до документа змін, запропонованих урядом.
Нагадаємо, 15 січня британський парламент не підтримав урядовий договір про вихід з ЄС. Через це, Кабінетові міністрів Мей ініціювали вотум недовіри. Але законотворці його не підтримали. Зрештою, депутати взялися обговорювати ймовірність відкласти Брекзит, запланований на 29 березня.
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