На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4 з половиною тисячі людей. У двох сотнях випадків зареєстровані ускладнення. Медики вже називають такі цифри критичними. І закликають робити щеплення.

"На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинацію. Ситуація дуже складна і потребує, якраз, запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли б хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області", - зазначив Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького обласного лабораторного центру.