Спалах кору на Буковині: медики оприлюднили жахливу статистику [ Редактировать ]
На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4 з половиною тисячі людей. У двох сотнях випадків зареєстровані ускладнення. Медики вже називають такі цифри критичними. І закликають робити щеплення.
"На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинацію. Ситуація дуже складна і потребує, якраз, запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли б хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області", - зазначив Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького обласного лабораторного центру.
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