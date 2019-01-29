В Україні вшановують пам'ять полеглих під Крутами [ Редактировать ]
Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної Армії.
Бій був нерівним - кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя.
В урочистостях візьме участь президент України Петро Порошенко, він покладе квіти до пам'ятного хреста Героїв Крут. Крім того, у столиці відбудеться щорічний марш Героїв Крут та АТО.
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