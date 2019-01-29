Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної Армії.

Бій був нерівним - кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя.

В урочистостях візьме участь президент України Петро Порошенко, він покладе квіти до пам'ятного хреста Героїв Крут. Крім того, у столиці відбудеться щорічний марш Героїв Крут та АТО.