До виборів в Україні залучать іноземних спостерігачів [ Редактировать ]
Близько тисячі іноземних спостерігачів прибудуть до України на президентські перегони. Усіх перевірятимуть прикордонники - як заздалегідь, так і безпосередньо - під час перетину державних рубежів.
Особливо ретельно - проросійських, - наголосили у Нацполіції.
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала на посаду президента 22 кандидати.
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