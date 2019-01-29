Вибори в Україні: як проголосувати не за місцем реєстрації

Більше мільйона українців на виборах у березні можуть просто "загубитися". Внутрішньо переміщені особи досі не знають де і як їм голосувати - що потрібно знати, щоб скористатися правом голосу?