У день виборів на дільницях працюватиме близько 60 тисяч правоохоронців. Щоб запобігти порушенням та забезпечити порядок - про це повідомив очільник відомства Сергій Князєв.

За його словами, уже з 22 березня майже 200 окружних і 30 тисяч виборчих комісій силовики візьмуть під цілодобову охорону. Бюлетені до дільниць також передаватимуть під наглядом поліцейських.

"В регіонах налагоджено збір інформації про події, пов'язані з виборчим процесом. Забезпечується щоденний аналіз ситуації, а також напрацювання заходів реагування у разі ускладнення обстановки. Пройдуть тренінги в усіх регіонах держави. У них візьмуть участь майже півтори тисячі поліцейських блоку оперативної діяльності та слідчих. Як приклад, у Львівській області на цьому тижні уже розпочались такі заходи", - зазначив Сергій Князєв, голова Національної поліції України.