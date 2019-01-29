ЗСУ отримають 20 видів новітньої зброї - Степан Полторак [ Редактировать ]
ЗСУ цього року отримають 20 зразків нового озброєння - про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту на підприємства "Укроборонпрому" у Харківській області.
Він зазначив, що Україна має перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку та перейти на виробництво нової. Також очільник оборонного відомства повідомив - через агресію Росії Україна посилює присутність в Азовському морі та безпеку морських портів.
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