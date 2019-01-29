Грип в Україні: школярів масово відправляють на вимушені канікули [ Редактировать ]
Хворих на грип в Україні щодня дедалі більше. Епідпоріг уже перевищено на Житомирщині, Одещині та Сумщині. Нездужають, переважно, діти. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти.
На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в тринадцятьох школах. Найбільше у Калуші. Із дванадцяти начальних закладів працюють лише два. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із грипом та ГРВІ тут злягли більше двохсот дітей.
"В четвер мали би приступити до навчання. Щойно я проводив нараду засідання класних керівників, де дав розпорядження щоб вони на середу мали інформацію - скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих, можливо прийдеться і продовжити", - говорить Михайло Коротич, директор школи №3 міста Калуш.
Більшість хворих не звертаються до медиків, лікуються вдома. Нині в районній інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калуському районі захворіло майже півтори тисячі людей.
"Говорити зараз про епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію мова зараз не йде", - говорить Уляна Козак, лікар-інфекціоніст Калуської районної лікарні.
Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи. Та лише за останній тиждень захворіли майже 8 тисяч людей. Більшість - діти.
Кашель, нежить та висока температура вірус почав масово "косити" школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих учнів молодших та середніх класів. На антибіотиках з четверга і 10-річний Павло. Хлопчику стало зле після уроків - біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів.
"Дуже багато дітей захворіло - ми були дев'яті. Ми вже захворіли - були дев'яті".
На уроки не з'явилися 13% дітей. Тож, аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста від завтра закривають.
Вирує грип і на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні вже немає вільних палат.
"Вірусні інфекції з неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморитами, обструктивними бронхітами", - говорить Ігор Рошко, головний лікар Ужгородської дитячої лікарні.
У школах Ужгорода та району розпочався карантин, який попередньо триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах.
Загалом, в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей. 25 - померли.
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