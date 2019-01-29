Чотири рази минулої доби противник на сході України порушував режим тиші. Під атаки окупантів потрапили укріплення армійців поблизу Кримського, Травневого та Новотошківського. Жоден український військовий там не постраждав.

На позиціях захисників на Світлодарській дузі побував Ігор Левенок.

Світлодарська дуга. Передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Десь з боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли.

"Активна стрільба відбувається як вдень так і вночі, наприклад за минулу добу було зафіксовано чотири обстріли з боку ворога, ну це більше стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зазвичай не відповідають, але коли вже є реальна загроза життю, або загроза прориву - тоді вже хлопці починають відповідати", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

Павлові 24 роки. Мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українка, а батько росіянин. На фронті солдат з 2015 року. Не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів.

"Писали, типу, навіщо вбиваю тут своїх братів та сестер і вроді того. Не хочуть спілкуватися - і не потрібно, я в коліна кланятися не буду нікому", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних сил України.

Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає, от тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами.

"Та Росію вже зачавили вже так з усіх сторін, що вона довго не протримається, ну нехай рік-два і вона буде відступати", - вважає Павло, військовослужбовець Збройних сил України.