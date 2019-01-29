В Австралии самые похожие друг на друга сестры-близнецы решили удивить мир и выйти замуж за одного и того же мужчину, являющегося их общим бойфрендом. 33-летние Анна и Люси Декинг гордо носят титул самых похожих друг на друга однояйцевых близнецов на планете, пишет издание "Факты".

У девушек достаточно богатая биография, поскольку они прославились на весь мир не только удивительной похожестью, но и страстью к пластическим операциям. Все на свете они делают вместе, включая и самые разные процедуры в клиниках красоты, при этом предпочитают носить одинаковую одежду, нижнее белье, использовать одинаковый макияж, аксессуары и даже те же самые солнцезащитные очки.

Сам же их бойфренд с гордостью признается, что не всегда может отличить Анну от Люси, поскольку девушки даже разговаривают удивительно похожими голосами. Дома они тренируются двигаться одинаково, чтобы выглядеть еще более потрясающе на разного рода телешоу, куда их часто приглашают. После объявления намерения выйти одновременно замуж за одного и того же мужчину многие австралийцы сочли механика Бена Бирна одним из самых счастливых людей на планете.

Ведь он на вполне законных основаниях встречается не с одной, а сразу с двумя девушками, при этом являющимися родными сестрами-близнецами. Многие представители сильного пола имеют подобную сексуальную фантазию, а Бен воплотил ее на практике. Больше того, мужчина собирается сочетаться браком со своими возлюбленными, женившись сразу на обеих.

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